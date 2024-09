Tadej Pogacar zit volgens Michel Wuyts met een groot probleem voor het WK op de weg

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Binnen een goede week wordt het WK op de weg gereden. Tadej Pogacar is de absolute topfavoriet om de wereldtitel te pakken.

22 overwinningen pakte Tadej Pogacar dit jaar. Niemand op de hele wereld doet het beter dan hem. Zeker gezien het parcours in Zürich is de Sloveen de absolute topfavoriet om de regenboogtrui over te nemen van Mathieu van der Poel.

Naast Pogacar zitten nog zeven andere renners in het Sloveense team. “De werkverdeling is voor de hand liggend”, aldus Michel Wuyts in Het Laatste Nieuws.

“Govekar voor de vroege controle, Mezgec en Tratnik voor de arbeid in het middenrif, Mohoric en een in Montréal indrukwekkende Novak in de voorbereiding van de ultieme sprong.”

Primoz Roglic trekt niet als knecht naar het WK

Eén naam heeft Wuyts, met opzet, nog achter de hand gehouden, want ook Primoz Roglic is nog van de partij in de Sloveense nationale ploeg.

Hij is na de Vuelta wellicht nog in topconditie en zal dus ook met de nodige verwachtingen in Zwitserland staan. Roglic begint niet aan een koers, als hij niet kan winnen. En dat zou wel eens een groot probleem kunnen zijn voor Pogacar

“Wat doet bondscoach Uros Murn met hem? Als back-up bij falen van Pogacar uitspelen? Of hem mee in diens snelheidstrein zetten? Heeft iemand Roglic ooit al zien knechten? Ik heb gezocht maar niet gevonden. Dat Primoz maar geen splijtzwam wordt.”