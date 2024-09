Mathieu van der Poel blijft op zijn hoede en geeft eerlijk toe: "Dit was het niet doel"

In de Ronde van Luxemburg heeft Mathieu van der Poel een dag voor het einde de macht opnieuw gegrepen. De wereldkampioen probeert in de laatste rit zijn leiderstrui te verdedigen.

In de koninginnenrit was Mathieu van der Poel zijn leiderstrui kwijtgespeeld aan Mauri Vansevenant, maar een dag later veroverde de wereldkampioen die trui alweer in de tijdrit. Daarin werd Van der Poel vijfde.

"Ik denk dat ik behoorlijk blij kan zijn met dit resultaat en met het gevoel", zei Van der Poel in zijn flashinterview. "Vrijdag was een ongelofelijk zware dag, dus ik ben ook blij dat het herstel goed was."

Van der Poel gaat vol voor klassement

In het klassement heeft Van der Poel nu een voorsprong van slechts drie seconden op Ayuso en Vansevenant. Die probeert hij in de laatste rit richting hoofdstad Luxemburg ook te verdedigen. "Natuurlijk ga ik nu meestrijden voor het klassement, maar dit was niet het grote doel."

"We zullen zien hoe de koers zich ontvouwt. Zoals ik eerder al zei, is het team verzwakt nadat een paar jongens ziek zijn geworden. Maar we zullen zien. De Ronde van Luxemburg is nu al een succes voor me."

Voor Van der Poel is de Ronde van Luxemburg zijn laatste voorbereiding op het WK in Zürich over een week. Daar verdedigt de wereldkampioen zijn regenboogtrui, die hij vorig jaar in Glasgow veroverde.