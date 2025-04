Na zijn ziekte en zware val: Van der Poel heeft niet zo'n goed nieuws voor Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel was ziek in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en viel onderweg ook nog. Hoe gaat het nu met de tweevoudige winnaar van Parijs-Roubaix?

Voor Mathieu van der Poel wordt Parijs-Roubaix zijn laatste opdracht dit voorjaar, daarna zet hij er een punt achter. Geen Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik meer en dus kon hij zich volop focussen op Parijs-Roubaix.

De vraag is of Van der Poel wel 100% fit aan de start zal staan. De winnaar van de voorbije twee edities gaf toe dat hij na de Ronde van Vlaanderen opnieuw een dipje kende en er was natuurlijk ook zijn zware valpartij.

Van der Poel over zijn valpartij en ziekte?

"Die val heeft niet zoveel impact gehad. Ik had wat last van mijn schouder, maar dat viel wel mee. Ik heb wel wat weerslag gehad van de inspanning. Gelukkig heb ik deze week geen antibiotica moeten nemen", zei Van der Poel bij Sporza.

Van der Poel voelt zich al iets beter, want vorige week was hij niet top. "Deze week was al iets beter, maar toch verlies je wel altijd een paar procentjes", klinkt het toch niet helemaal overtuigend. Van der Poel hoopt dat hij er nog eens alles kan uitpersen in zijn laatste koers dit voorjaar.

Want voor Van der Poel kan het een historische dag worden, want na Octave Lapize en Francesco Moser kan hij de derde renner ooit worden die drie keer op rij Parijs-Roubaix wint. Al wordt het dus afwachten wat de benen zeggen.