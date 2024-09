Starttijden WK-tijdrit: Lotte Kopecky vroeg in actie, Remco Evenepoel als allerlaatste

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel wil in Zürich voor de tweede keer wereldkampioen bij de profs worden. Lotte Kopecky mikt bij de vrouwen op een medaille.

De vrouwen trappen het WK in Zürich af met hun tijdrit van 29,9 kilometer. Kopecky en De Wilde zijn de Belgen aan de start. Kopecky probeert een medaille te pakken bij de profs, De Wilde strijdt bij de beloften (rensters met een sterretje, nvdr.) voor eremetaal.

Vorige week werd Kopecky met overmacht Europees kampioen tijdrijden, maar op het WK wordt de concurrentie zwaarder. Olympisch kampioen Grace Brown en uittredend wereldkampioene ChloéDygert zijn normaal sneller dan Kopecky, die wel voor brons kan gaan.

Starttijden favorieten WK-tijdrit vrouwen

11u51'30" Petya Minkova (Bul)

12u32'00" Marie Schreiber (Lux)*

12u35'00" Aniina Ahtosalo (Fin)*

12u44'00" Urska Zigart (Svn)

13u05'00" Julie De Wilde*

13u06'30" Cedrine Kerbaol (Fra)

13u08'00" Ellen van Dijk (Ned)

13u12'30" Amber Neben (VS)

13u24'30" Antonia Niedermaier (Dui)*

13u26'00" Lotte Kopecky

13u27'30" Anna Henderson (GBr)

13u29'00" Juliette Labous (Fra)

13u30'30" Demi Vollering (Ned)

13u32'00" Christian Schweinsteiger (Oos)

13u33'30" Grace Brown (Aus)

13u35'00" Chloe Dygert (VS) - laatste renster

Bij de mannen verdedigt Remco Evenepoel zijn wereldtitel tegen de klok. Hij werd zo'n twee maanden geleden nog olympisch kampioen en is ook nu de topfavoriet. Al zijn er wel heel wat concurrenten.

Onder meer tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna, Joshua Tarling, thuisrijder Stefan Küng, Vueltawinnaar Primoz Roglic en Brandon McNulty staan ook aan de start. De tweede Belg aan de start is Victor Campenaerts.

Starttijden favorieten WK-tijdrit mannen

14u52'00 Charles Kagimu (Oeg) - eerste renner

15u50'30" Derek Gee (Can)

15u53'30" Søren Waerenskjold (Noo)

16u01'00" Nelson Oliveira (Por)

16u02'30" Stefan Bisegger (Zwi)

16u05'30" Magnus Sheffield (VS)

16u07'00" Edoardo Affini (Ita)

16u08'30" Victor Campenaerts

16u11'30" Tobias Foss (Noo)

16u16'00" Joao Almeida (Por)

16u20'30" Mikkel Bjerg (Den)

16u23'30" Bruno Armirail (Fra)

16u25'00" Jay Vine (Aus)

16u26'30" Stefan Küng (Zwi)

16u28'00" Joshua Tarling (GBr)

16u29'30" Brandon McNulty (VS)

16u31'00" Primoz Roglic (Svn)

16u32'30" Filippo Ganna (Ita)

16u34'00" Remco Evenepoel - laatste renner