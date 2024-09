Tim Merlier doet opvallende uitspraak over waarde van trui van Europees kampioen

Tim Merlier zit duidelijk in de winning mood. Zondag pakte hij zijn derde zege op rij, de vijftigste profzege uit zijn carrière.

Twee koersen reed Tim Merlier in zijn nieuwe Europese trui en twee keer pakte onze landgenoot de overwinning. Het is genieten voor Merlier, iets wat hij nooit had durven dromen.

“De trui zorgt wel voor een extra motivatie om nog iets van de laatste wedstrijden te maken. Stel dat je een ontgoochelend EK achter de rug zou hebben, dan zou het moeilijker zijn om je nog op te laden zo laat in het seizoen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Koersen op adrenaline noemt Merlier het. De voorbije dagen ging het slapen veel minder goed dan anders, maar dat wijt hij nog aan de euforie van de Europese titel.

De conditie is er in ieder geval nog. “Dat klopt. Maar ik had ook echt wel toegewerkt naar het EK. Enkele valpartijen zorgden voor wat tegenslag. Een pluim des te meer naar mijn trainer die me desondanks naar mijn goede vorm wist te brengen.”

Toch is die Europese trui niet de top voor Merlier. “Als ik eerlijk ben vind ik de Belgische tricolore nog net wat mooier. Maar dan laat ik mijn hart spreken. Internationaal heeft deze trui wel iets meer aanzien. En geeft mijn seizoen zeker ook extra glans.”

Merlier doet zelfs een gewaagde uitspraak, dat dit zijn beste seizoen ooit is en dat het moeilijk wordt om dat te evenaren, laat staan beter doen.