Annemiek van Vleuten ziet helder plan bij Nederland om Lotte Kopecky te vloeren

De wereld tegen Lotte Kopecky wordt het vandaag. Of beter: de Nederlandse ploeg tegen onze landgenote.

Voor Lotte Kopecky is het moment om haar regenboogtrui af te staan gekomen, al wil onze landgenote natuurlijk nog een keertje wereldkampioen worden.

Dan zal ze wel moeten afrekenen met de Nederlandse ploeg, maar die schuiven Kopecky wel naar voren als de uitgesproken favoriete.

“Ze is heel goed in orde en ze beschikt na een zware wedstrijd over die snelle sprint”, zegt Annemiek van Vleuten bij Sporza.

De Nederlandse ploeg moet samenwerken, iets wat in het verleden wel eens een probleem was. “Daar zijn stappen ingezet. Tegenwoordig worden rensters geselecteerd met een rol. Daar zeg je ja of neen tegen. En als je ingaat op de selectie ga je een verbintenis aan.”

De rollen zijn heel goed verdeeld. “Demi Vollering is kopvrouw en eronder genieten twee rensters een wat beschermde status: Marianne Vos en Puck Pieterse, denk ik.”

En Nederland heeft ook een plan. “Ze weten dat ze hun ploeg in de breedte moeten gebruiken om iemand als Kopecky te kunnen verslaan.”