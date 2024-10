Eindelijk prijs? Pogacar wil blinde vlek op zijn palmares uitvegen in zijn regenboogtrui

Minder dan een week nadat hij wereldkampioen werd in Zürich, staat Tadej Pogacar voor het eerst aan de start van een koers in een regenboogtrui. Zaterdag wil hij voor het eerst de Giro dell'Emilia winnen.

Drie keer stond Tadej Pogacar al aan de start van de Giro dell'Emilia. In 2021 gaf de Sloveen op, in 2022 en 2023 werd hij telkens tweede. In 2022 was Enric Mas bergop beter, vorig jaar zijn landgenoot Primoz Roglic.

Dit jaar wil Pogacar eindelijk eens winnen in San Luca, op de klim die ook in de tweede etappe van de Tour zat. Daar versnelde de Sloveen in de Tour bergop, Jonas Vingegaard was de enige die kon volgen.

Pogacar wil scoren in regenboogtrui

Pogacar wil in Italië zijn regenboogtrui laten zien. "Wat er in Zürich gebeurde, was een droom voor mij. Wat er vanaf nu ook zal gebeuren, het maakt niet uit. We draaien als team een geweldig seizoen en we willen dat zeker doorzetten tot de laatste wedstrijd van 2024."

"We willen eindigen op een hoogtepunt. Dit is een van mijn favoriete periodes van het seizoen", stelde de Sloveen nog. Pogacar krijgt een sterke ploeg in steun in Italië bij UAE Team Emirates met Adam Yates, Juan Ayuso, Jay Vine, Rafal Majka, Sjoerd Bax en Alessandro Covi.

Na de Giro dell'Emilia rijdt Pogacar ook nog Tre Valli Varesine (8 oktober). Eindigen doet Pogacar zijn seizoen op 12 oktober in de Ronde van Lombardije, waar hij voor de vierde keer op rij wil winnen.