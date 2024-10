Kijken of het waarheid wordt op WK gravel: Wat als Mathieu van der Poel lek rijdt?

Vanmiddag wordt het WK gravel afgewerkt. Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet voor de regenboogtrui.

De tactische afspraken binnen het Nederlandse kamp voor het WK gravel zijn bijzonder beperkt. Dat laat Thijs Zonneveld weten aan Algemeen Dagblad.

“Niet achter elkaar aan rijden staat voorop”, vertelt de ex-profrenner en journalist. “Verder zal het voor een groot deel ieder voor zich zijn – bij gravel is het veel meer man-tegen-man dan op de weg.”

Al zijn er natuurlijk situaties die zich wel kunnen voordoen, waarbij het afwachten is hoe renners uit het Nederlandse kamp zullen reageren. Neem nu dat Mathieu van der Poel lek rijdt en andere Nederlanders hem passeren.

“Ergens in mijn achterhoofd vraag ik me toch af wat ik zou doen als ik halverwege de koers Van der Poel langs de kant zie staan met een lekke band. Ook al is er geen specifieke afspraak: het lijkt me eerlijk gezegd volkomen logisch dat ik mijn kans op een twintigste of dertigste plek opoffer om een favoriet in hetzelfde shirt weer op weg te helpen.”

Zonneveld heeft er in ieder geval geen probleem mee, zo gaf hij eerder al aan, om in dienst van Mathieu van der Poel te rijden, ook al heb je in het gravel eigenlijk geen ploegmaten.

“Het wordt een hels karwei om de voorkant van het peloton te bereiken. Dat maakt het tamelijk lastig om nog een paar honderd meter op kop te rijden voor de enige en onbetwiste kopman van de Nederlandse ploeg. Niet dat Van der Poel dat nodig heeft, trouwens. Het zit er dik in dat ik hem de hele wedstrijd niet zie als hij geen pech krijgt.”