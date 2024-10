Slecht voorteken voor duel met Tadej Pogacar in Lombardije? Remco Evenepoel is heel eerlijk

Na zijn opgave van zaterdag in de Giro dell'Emilia rijdt Remco Evenepoel maandag aan de Coppa Bernocchi. De vraag is maar of hij dit seizoen nog zal schitteren.

Zaterdag gaf Remco Evenepoel er de brui aan in de Giro dell'Emilia, er doken ook beelden op van die opgave. Evenepoel had iets in zijn oog en dat probeerden twee verzorgers uit te spoelen met wat water. Verder rijden had daarna geen zin meer.

In de Coppa Bernocchi, waar Evenepoel drie jaar geleden al eens won, wil Evenepoel de Giro dell'Emilia doorspoelen. "Maar de finale is nu wel wat anders, drie jaar geleden moest er nog meer geklommen worden", zegt Evenepoel bij VTM Nieuws.

Evenepoel voelt zich niet meer top

Er is een lokale ronde, maar de laatste 20 kilometer gaan in licht dalende lijn richting aankomstplaats Legnano. Evenepoel denkt dan ook dat in de lokale ronde het verschil zal gemaakt worden.

De Coppa Bernocchi en dinsdag Tre Valli Varesine rijdt Evenepoel in functie van de Ronde van Lombardije van zaterdag. "Al voel ik ook wel dat de batterijen stilaan leeg beginnen te lopen", stelt Evenepoel.

Dat lijkt geen goed signaal te zijn voor het duel met wereldkampioen Tadej Pogacar in de Ronde van Lombardije. "Uiteraard zal ik wel mijn best doen en dan zien we wel wat ik er nog van kan maken."