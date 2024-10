Na zijn eerste profzege: Stan Van Tricht krijgt stevige opsteker van Alpecin-Deceuninck

Stan Van Tricht pakte in de Coppa Bernocchi zijn eerste zege in zijn profcarrière. Ook over zijn toekomst lijkt Van Tricht nu goed nieuws te hebben.

Dit jaar maakte Stan Van Tricht de overstap van Soudal Quick-Step naar Alpecin-Deceuninck. Daar kreeg hij een contract van één jaar, dat eind dit jaar afloopt. Al lijkt de toekomst van de winnaar van de Coppa Bernocchi verzekerd.

"Het wordt met één jaar verlengd. We zijn bezig om dat helemaal in orde te brengen", zegt Van Tricht bij Het Nieuwsblad. Zijn zege in de Coppa Bernocchi zal ook helpen om de broers Roodhooft te overtuigen.

Van Tricht over zijn kwaliteiten

Want Van Tricht weet van zichzelf dat hij niet de grootste kwaliteiten heeft in het peloton. De 25-jarige Belg kan het best uit de voeten op een licht heuvelachtig parcours waar het veel stilvallen en weer optrekken is.

"Ik ga niet de man zijn die in de lange klassiekers kan meedoen tot in de finale, dat denk ik niet", maakt Van Tricht duidelijk. Puur op vermogen ziet Van Tricht zich dan ook nooit meedoen met de besten in koers.

"Maar in dit soort koersen en semiklassiekers, waar de koers een beetje open ligt, kan ik uit de voeten. Met een klein groepje naar de finish gaan is voor mij de beste manier om een koers te winnen", stelt Van Tricht nog.