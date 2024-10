Technisch directeur Belgian Cycling zegt hoe het staat met opvolger van Sven Vanthourenhout

Sven Vanthourenhout is gestopt als bondscoach. Belgian Cycling is druk op zoek naar een opvolger.

Geen Sven Vanthourenhout meer bij Belgian Cycling. De bondscoach zette na het WK in Zürich een punt achter zijn samenwerking.

Het Laatste Nieuws vroeg technisch directeur Frederik Broché of de zoektocht naar een nieuwe bondscoach vooruitgaat en of we deze maand nog de naam van de opvolger van Vanthourenhout zullen kennen.

“Dat kan ik niet beloven, laat het ons houden op: de komende weken. We zitten nog niet in de fase van concrete gesprekken. De mensen die interesse hebben, hebben zich al kenbaar gemaakt”, klinkt het.

Er werd alvast geen vacature uitgeschreven. “Omdat het niet verplicht is dat te doen. We bekijken de open sollicitaties of gooien zelf een lijntje uit naar mensen van wie we denken dat ze een goed profiel hebben.”

Broché wil niet reageren op bepaalde namen van mogelijke opvolgers die de ronde doen, maar over het financiële plaatje is hij wel duidelijk. Er zijn genoeg middelen beschikbaar. “Ja! We zijn in staat om te onderhandelen.”