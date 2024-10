Iserbyt betwijfelt of Van der Poel gaat crossen en laat kritiek niet los: "Wout ligt daar niet wakker van, Mathieu zeker niet"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Laat Mathieu van der Poel het crossen links liggen deze winter? Eli Iserbyt speculeert erover. In de Wereldbeker zal de Nederlander zich in elk geval niet druk maken. Hetzelfde geldt wellicht voor Van Aert.

Eli Iserbyt heeft zijn mening over de crosswinter van Van Aert en Van der Poel al grotendeels uit de doeken gedaan. De Belgische kampioen denkt dat Van Aert wel eens sneller het veld in zou kunnen duiken als hij hersteld is van zijn blessure en dat Van der Poel na een lang seizoen niet snel geneigd zal zijn om weer te crossen.

In HLN gaat Iserbyt zelfs nog een stapje verder wat Van der Poel betreft. "Ik hoor dat Mathieu niet gaat crossen." Het is dan de vraag of hij dat verneemt uit goede bron. "Iedereen hoort toch dingen? Bij Mathieu zou ik het snappen als hij vindt dat zijn seizoen lang genoeg heeft geduurd. Hij heeft niet veel gekoerst, maar hij is bezig geweest van begin december tot begin oktober."

Veel trainingskilometers bij Van der Poel

Dat betekent fysiek veel arbeid leveren en mentaal zelden rust kennen. "Dat is héél veel trainen, dus ik zou begrijpen als hij voor rust kiest. Maar je moet dat niet zeggen tegen Mathieu, want hem kennende gaat hij dan het omgekeerde doen", lacht Iserbyt. Het blijft wachten tot Van der Poel en Alpecin-Deceuninck met een aankondiging komen over de veldritwinter.

Het veldritseizoen gaat in ieder geval van start, mét vernieuwde Wereldbeker. Iserbyt was geen fan bij de voorstelling en dat is niet veranderd. "Ik ben nog altijd tegen. De Wereldbeker gaat meer tickets verkopen omdat ze op heel goeie data zitten, maar de Superprestige en de X2O gaan het moeilijker krijgen. Velen durven dat niet luidop zeggen."

Wereldbeker boeit 'Grote Drie' niet

De betrachting is wellicht om Van Aert en Van der Poel - als die toch zou crossen - aan de start zou krijgen in zoveel mogelijk Wereldbekers. "Wout ligt daar niet wakker van, Mathieu zeker niet en Pidcock al zeker-zeker niet. De enigen die er wakker van liggen zijn degenen die de tickets verkopen."