Lotte Kopecky wil Demi Vollering nog aftroeven: "De voorbije jaren nog niet gelukt"

Lotte Kopecky is opnieuw aan een uitstekend seizoen aan het rijden op de weg. In de Simac Ladies Tour is ze aan haar laatste opdracht bezig, maar wel met een duidelijk doel.

Een rit en het eindklassement in de UAE Tour, Strade Bianche, Nokere Koerse, Parijs-Roubaix, twee ritten en het eindklassement in de Tour of Britain, het BK tijdrijden en BK op de weg, een rit in de Giro en de Ronde van Romandië, het EK tijdrijden en het WK op de weg.

Met 14 overwinningen doet Lotte Kopecky in 2024 al minstens even goed dan in 2023, maar ze eindigde dit jaar wel meer in de top drie en in de top tien. In de Simac Ladies Tour sluit Kopecky haar wegseizoen af.

Wint Kopecky de Women's World Tour?

Daar verzamelde Kopecky al 65 UCI-punten door onder meer derde en vierde te worden in een rit. Daardoor komt Kopecky tot op 30 UCI-punten van Demi Vollering, die leidster is in de Women's World Tour in 2024.

Het seizoen van Vollering zit er al op, als Kopecky in de twee laatste ritten eens derde wordt of achtste wordt in het eindklassement dan gaat ze Vollering voorbij en pakt ze de eindzege in de WorldTour dit jaar.

"Het zou fijn zijn mocht ik die eindzege in WorldTour ook nog op zak kunnen steken", zegt Kopecky bij HLN. "Het was mij de voorbije jaren nog niet gelukt. Opnieuw iets dat ik kan afvinken van mijn to-do-lijst."