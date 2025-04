Demi Vollering over Wout van Aert: "Moest eerst ook een beetje lachen, tot..."

Demi Vollering heeft Wout van Aert een hart onder de riem gestoken na wat er gebeurd is in Dwars door Vlaanderen. "Ik vind het volkomen begrijpelijk dat hij zichzelf een beetje is kwijtgeraakt", schrijft ze.

Op haar sociale media heeft Demi Vollering een lange steunbetuiging aan Wout van Aert geschreven. "Ja, ik moest eerst ook een beetje lachen", geeft Demi Vollering toe. "Tot ik het interview met Wout zag."

"Wout is ook een mens. Hij heeft veel meegemaakt. Iedereen heeft een mening over hem, maar we oordelen veel te snel", vindt Vollering. "We zijn geneigd om alles te vergeten en we weten waarschijnlijk niet de helft."

We zijn allemaal mensen. Je denkt dat je de juiste beslissingen neemt, maar onder te veel druk, onder te veel focus zie je het niet meer

- Demi Vollering

"We vergeten zo snel wat stress, twijfel en alle rommel die hem wordt toegeworpen eigenlijk met hem doen. Voor mij is het volkomen begrijpelijk dat Wout zichzelf een beetje is kwijtgeraakt", gaat Vollering verder.

"Als mensen zoveel iets over je te zeggen hebben, is het gemakkelijk om je verloren te voelen. Het sluipt er heel stilletjes in. Voor je het weet, neem je verkeerde beslissingen en krijg je kramp", zegt Vollering. "Misschien was het niet het lichaam, maar de geest die te opgewonden geraakte."

"Ik denk dat ik in zijn situatie gezeten heb. We zijn allemaal mensen. Je denkt dat je de juiste beslissingen neemt, maar onder te veel druk, onder te veel focus zie je het niet meer", besluit de Nederlandse nog.