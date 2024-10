Jurgen Mettepenningen wijst ook naar Ryan Kamp na incident met Eli Iserbyt in Beringen

Het incident tussen Eli Iserbyt en Ryan Kamp was hét gespreksonderwerp over de cross in Beringen. Jurgen Mettepenningen wijst ook naar Kamp zelf.

Eli Iserbyt plantte na zijn valpartij in Beringen zijn voet in het wiel van Ryan Kamp. Iserbyt gaf meteen zijn fout toe en bood ook zijn excuses aan, maar benadrukte dat het actie op een reactie was op dingen die Kamp had gezegd.

Wat de Nederlander precies zei, wilde Iserbyt niet herhalen. Hij beschreef het bij HLN wel als "vuil". Ploegbaas Jurgen Mettepenningen had het over "woorden die ongepast zijn, die persoonlijk zijn, en die niet horen in sport op topniveau."

Niet eerste incident met Kamp

Opvallend is dat Iserbyt en Kamp tot eind vorig jaar ploegmaats waren bij Pauwel Sauzen-Bingoal. De Nederlander reed van 2019 tot 2023 bij de ploeg van Mettepenningen, maar sinds zijn vertrek gebeurden er al wat incidenten met ex-ploegmaats.

In februari was er in Middelkerke al een discussie tussen Vanthourenhout en Kamp in de eerste ronde. Mettepenningen betreurt dan ook dat er steeds weer incidenten zijn tussen Kamp en zijn ex-ploegmaats.

De actie van Iserbyt praat Mettepenningen niet goed, maar hij wijst ook op wat er vooraf is gebeurd. "Het was een reactie op een actie. Net voor de bocht was er al een duw, in de bocht wordt Iserbyt meegepakt naar de zijkant en dan krijgt hij nog een duw."

Het incident Kamp-Vanthourenhout en Iserbyt-Kamp