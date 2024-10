Europees kampioen Vanthourenhout spreekt zijn ambities uit na goede start in Beringen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen eerste van het seizoen voor Michael Vanthourenhout in Beringen. De Europese kampioen kwam net tekort tegen Lars van der Haar.

Door het incident tussen Eli Iserbyt en Ryan Kamp in Beringen raakten de resultaten wat naar de achtergrond. Lars van der Haar trok aan het langste eind, voor Europees kampioen Michael Vanthourenhout.

Beringen ligt Vanthourenhout wel, op vijf deelnames was het al de derde keer dat hij op het podium stond. De Europese kampioen is opnieuw goed aan het seizoen begonnen en hoopt dat te kunnen doortrekken.

Vanthourenhout op het podium in Beringen

"Dit geeft veel vertrouwen voor de komende weken", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. De eerste wedstrijd van het seizoen blijft een beetje zoals een eerste schooldag, maar die kwam Vanthourenhout dus goed door.

Zijn voorbereiding is dus goed verlopen en nu hoopt Vanthourenhout ook in de volgende wedstrijden een toonaangevende rol te kunnen spelen. "Voor mezelf is het belangrijk dat ik nu een goed gevoel heb. Dat primeert."

Donderdag zakt Vanthourenhout net als Belgisch kampioen Eli Iserbyt af naar Ardooie voor de Kermiscross. Ook Spaans kampioen Felipe Orts, beloftewereldkampioen Joran Wyseure en Gerben Kuyper staan daar aan de start.