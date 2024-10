De waarheid of een grapje? Primoz Roglic spreekt zich uit over dominantie van Tadej Pogacar

Primoz Roglic sloeg de Ronde van Lombardije over en trok eerder dan voorzien een streep onder zijn seizoen. Hij broedt volgend jaar op een opvallend plan.

Acht keer mocht Primoz Roglic zegevieren in 2024, waarvan de helft in de Vuelta. Daar won de Sloveen drie ritten en het eindklassement. Verder won hij twee ritten en het eindklassement in de Dauphiné en een rit in het Baskenland.

Roglic kan zo terugblikken op een geslaagd eerste jaar bij zijn nieuwe werkgever Red Bull-BORA-hansgrohe. "Op alle vlakken zijn verbeteringen mogelijk. Maar gezien alles wat we dit jaar hebben neergezet, gaan we niet klagen", zegt hij bij Siol.net.

"Na de moeilijke start van het seizoen in Parijs-Nice had ik hier meteen voor getekend." Roglic maakte in de Koers naar de Zon zijn debuut voor de Duitse ploeg, maar werd pas tiende in het eindklassement.

Rijdt Roglic de Giro in 2025?

Wat het programma van Roglic voor 2025 betreft, ligt er nog niets vast. Maar hij heeft wel een plan om toch aan winnen toe te komen. "Ik zal starten in wedstrijden waar Tadej niet start", lachte Roglic over de dominantie van zijn landgenoot. "Ik heb er nog niet over nagedacht, we zullen zien."

De Giro wordt wellicht wel de enige grote ronde waar Pogacar niet aan de start komt. Na zijn dubbel Giro-Tour van dit jaar zou Pogacar in 2025 de dubbel Tour-Vuelta willen rijden. En als Pogacar opnieuw zijn niveau haalt, zal er weinig aan te doen zijn.