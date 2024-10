Philippe Gilbert ziet aparte oplossing voor saaie koersen door dominantie van Tadej Pogacar

Tadej Pogacar was bijzonder dominant dit jaar, voor sommigen zelfs te dominant dat het wielrennen saai is geworden. Philippe Gilbert heeft daar een aparte oplossing voor.

Met 25 overwinningen, waarvan 24 in de WorldTour en het WK, was Tadej Pogacar bijzonder dominant dit jaar. Zes ritten in de Giro en de Tour, de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, het WK en de Ronde van Lombardije.

Het is maar een greep uit de zeges van de Sloveen dit jaar. En als Pogacar won, was het vaak met een lange solo. In de Strade Bianche ging hij er op 81 km van de streep vandoor, in de Ronde van Lombardije op 48 kilometer van de finish.

Strijd achter Pogacar meer in beeld brengen?

Volgens critici is Pogacar dan ook te dominant en maakt hij het wielrennen saai. Daar kan de Sloveen natuurlijk niet veel aan doen, hij moet zich niet inhouden om het spannend te houden voor de kijker.

Philippe Gilbert ziet een andere mogelijkheid om het wielrennen spannend te houden. "Het is aan de televisieregisseurs om de spanning er in te houden", zegt Gilbert bij L'Equipe. Gilbert geeft de Ronde van Lombardije als voorbeeld.

Pogacar reed een fantastische solo, maar er gebeurde veel achter hem dat nauwelijks te zien was. De regisseurs moeten zich aanpassen en de strijd achter de leider beter laten zien. De camera zou vaker gericht moeten zijn op de strijd om de andere podiumplaatsen."