Dan toch nog een straf voor Eli Iserbyt na incident in Beringen? "Ze zijn er mee bezig..."

Eli Iserbyt werd in de eerste veldrit van het seizoen gediskwalificeerd na het incident met Ryan Kamp. Hij kreeg daarvoor een boete, maar er volgt misschien nog een extra straf.

Dat Lars van der Haar de eerste cross van het seizoen won in Beringen raakte nadien helemaal ondergesneeuwd. Het ging enkel over het incident tussen Eli Iserbyt en Ryan Kamp, de Belgische kampioen werd gediskwalificeerd.

De jury nam hem uit de wedstrijd na een stamp op het achterwiel van de Nederlander. Daarvoor bood Iserbyt zijn excuses aan, ook bij Kamp zelf. Volgens Iserbyt zal het incident dan ook niet blijven hangen tussen hen.

Toch nog een zwaardere straf voor Iserbyt?

Voor zijn diskwalificatie kreeg Iserbyt een boete van 100 Zwitserse frank, wat standaard is bij een diskwalificatie. Zo staat het ook in het reglement, maar er kan ook nog een zwaardere straf volgen voor de Belgische kampioen.

"Of er nog een juridisch staartje zal volgen, is voor mij nog niet duidelijk. Ze zijn ermee bezig. Of ik een straf vrees? Er zijn altijd consequenties verbonden aan de dingen die je doet", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

Het incident zal Iserbyt nog even achtervolgen, dat is duidelijk. Donderdag in het West-Vlaamse Ardooie ontving Iserbyt alvast geen negatieve reacties van het publiek. Afwachten wat het dit weekend in Essen en Ruddervoorde wordt.