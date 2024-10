Patrick Lefevere doet boekje open over vertrek van Moscon: "Hij dacht dat over Evenepoel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Gianni Moscon vertrekt na één jaar alweer bij Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere geeft meer uitleg bij het vertrek van de Italiaan bij zijn ploeg.

Patrick Lefevere wierp Gianni Moscon vorig jaar een reddingsboei toe met een minimumcontract van één jaar bij Soudal Quick-Step. Nu vertrekt de Italiaan dus alweer bij de ploeg van Lefevere, hij rijdt in 2025 voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Bij de Britse wielerjournalist Daniel Benson gaf Lefevere meer uitleg over het vertrek van Moscon bij Soudal Quick-Step. "Zijn Tour was goed, maar hij wilde niet bijtekenen. Met die geruchten rond Remco besloot hij te wachten, en uiteindelijk was er geen plek voor hem."

Evenepoel werd een hele tijd gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar rijdt ook in 2025 voor de ploeg van Lefevere. Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step.

"Ik denk dat Moscon dacht dat Remco zou vertrekken bij ons. Dat was zijn beslissing, hij is geen baby. Soms gebeuren er nu eenmaal dingen", zegt Lefevere. Soudal Quick-Step wachtte dus niet op Moscon.

Met de komst van Eenkhoorn (Lotto Dstny), Garofoli (Astana), Hayter (INEOS Grenadiers), V. Paret-Peintre (Decathlon-AG2R), Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo), Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe en Van Gestel (TotalEnergies) heeft Soudal Quick-Step zich wel versterkt.