Lotto Dstny dient licentie in onder opvallende naam, dreigt er een leegloop bij Astana?

Astana heeft als enige ploeg de deadline niet gehaald om een dossier in te dienen voor 2025. Lotto Dstny gaat zoals bekend verder zonder Dstny volgend jaar.

De UCI heeft een lijst bekend gemaakt van 58 wielerteams die alle documenten hebben ingediend om zich te registreren voor het seizoen 2025. Enkel WorldTour-team Astana haalde bij de mannen de deadline niet.

De Kazachse ploeg heeft nog tot december om alles in orde te brengen, anders mogen hun renners vrij vertrekken. Eerder dit jaar kondigde Astana met het Chinese XDS nog een nieuwe en rijke sponsor aan.

Geen tweede sponsor bij Lotto

De Lotto-ploeg van CEO Stéphane Heulot heeft wel een dossier ingediend, maar onder de naam 'Lotto'. Voor de vertrekkende co-sponsor Dstny is dus nog altijd geen vervanger gevonden en wellicht dus ook geen geld.

Of de ploeg achter de schermen nog werkt aan een andere naamsponsor is niet duidelijk, anders gaat de Belgische ploeg voor het eerst sinds 1989 rijden zonder tweede sponsor in de naam. Sindsdien was er altijd een co-sponsor.

In 2026 promoveert de Lotto-ploeg normaal gezien opnieuw terug naar de WorldTour voor drie jaar, wat voor sommige sponsors aantrekkelijker is. Afwachten of er ook voor 2025 nog een sponsor wordt gevonden.