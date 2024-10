Tadej Pogacar dacht aan deelname aan de Vuelta, maar sloeg die om opvallende reden toch over

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar won dit jaar niet enkel het WK, maar ook de Giro en de Tour. De Sloveen denkt dat drie grote rondes winnen in een jaar kan, maar de kans is klein dat hij er ook voor zal gaan.

Na twee zeges in de Tour, maar ook twee nederlagen op rij, koos Tadej Pogacar ervoor om in mei voor het eerst de Giro te rijden. Op indrukwekkende wijze pakte de Sloveen de eindzege, met ook nog zes ritzeges.

Daarna reed Pogacar geen enkele wedstrijd meer en bereidde zich voor op de Tour en een nieuw duel met Jonas Vingegaard. Ook in de Tour domineerde Pogacar, met opnieuw zes ritzeges, en won hij zijn derde Tour.

De Olympische Spelen, maar vooral de Vuelta, liet Pogacar dan weer schieten om zich voor te bereiden op het WK in Zürich. Met succes, want de Sloveen werd voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen.

Pogacar had Vuelta kunnen winnen

Toch achtte Pogacar het niet onmogelijk om ook de Vuelta te winnen dit jaar. "Het winnen van de drie grote rondes in een jaar is haalbaar", zegt Pogacar bij het Sloveense Siol. "Maar ik respecteer mijn ploeggenoten ook."

"UAE Team Emirates heeft de renners om een grote ronde te winnen, ook als ik ik er niet bij ben. Het is onnodig om hebzuchtig te zijn in mijn eigen team. En ik wil geen vijanden maken waar ik mij thuis voel."