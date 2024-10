📷 Geen tijd te verliezen: Thibau Nys daags na cross in Ruddervoorde alweer in het buitenland

Thibau Nys is niet denderend aan het seizoen begonnen, hij eindigde twee keer buiten de top tien. Nys werkt deze week dan ook verder aan zijn vorm.

Een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde was wellicht niet helemaal wat Thibau Nys had verwacht van het nieuwe veldritseizoen. Al had hij dat na zijn ziekte in zijn voorbereiding wel ingecalculeerd.

Nys zoekt naar zijn topvorm en deed in Ruddervoorde een half uur goed mee vooraan. Meer zat er echter niet in, want daarna zakte Nys weg. Hij kwam binnen op bijna anderhalve minuut van winnaar Joran Wyseure.

Nadien reageerde Nys kort en krachtig met de woorden "trust the process" op zijn sociale media. En dat proces zet Nys deze week verder in de Spaanse zon, zo liet Nys weten met een foto op zijn sociale media.

Programma Thibau Nys

Wellicht nam Nys maandagmorgen het vliegtuig naar Spanje om daar te trainen in iets warmere temperaturen. Zondag komt Nys aan de start van de tweede manche van de Superprestige in Overijse.

Daarna volgen de wedstrijd elkaar snel op voor Nys. Op 1 november staat de Koppenbergcross op het programma, op 3 november het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra, niet ver van de Portugese grens.