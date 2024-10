Geen nieuwe Van der Poel of Pieterse? Nederlandse wielrennen heeft groot probleem

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met Mathieu van der Poel bij de mannen en onder meer Demi Vollering en Puck Pieterse heeft Nederland heel wat wereldtoppers. De vraag is maar of daar nog opvolging voor komt.

Nederland scoort op dit moment medailles bij de vleet op EK's, WK's en op de Olympische Spelen in alle wielerdisciplines. Met Van der Poel, Vollering, Pieterse, Van Empel en Wiebes heeft Oranje heel wat wereldtoppers.

"Maar we maken ons zorgen over de generaties die er over vijf of tien jaar aankomen", zegt Joost van Wijngaarden (manager evenementen bij de Nederlandse wielerbond) bezorgd bij Sporza.

Geen nieuwe Van der Poel of Pieterse?

Het aantal vergunninghouders is in Nederland gezakt tot 10.000, terwijl er een potentieel is van 200.000. Daardoor wordt de vijver waaruit er kan gevist worden naar talent steeds kleiner.

De voorbije jaren werden in Nederland vooral wedstrijden en evenementen georganiseerd voor de beste renners maar niet voor de lagen daaronder. De piramide dreigt daardoor in te storten in Nederland.

"De nieuwe Mathieu van der Poel of Puck Pieterse zit momenteel misschien in het roeien en het hockey. Gewoon omdat we de koers de voorbije jaren niet interessant genoeg hebben gemaakt voor die doelgroep."