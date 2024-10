Jarige Eli Iserbyt krijgt goed nieuws van de UCI en mag zaterdag dan toch weer crossen

Eli Iserbyt mag zaterdag dan toch aan de start staan van de Exact Cross in Heerderstrand. Verrassend, want zaterdag communiceerde zijn team nog dat Iserbyt voor drie crossen geschorst was.

Afgelopen zaterdag maakte Pauwels Sauzen-Bingoal bekend dat Eli Iserbyt voor drie wedstrijden geschorst werd door de UCI na het incident met Ryan Kamp in Beringen. Hij zou de crossen in Essen, Ruddervoorde en Heerderstrand missen. Intussen heeft Iserbyt zijn officiële brief van de Internationale Wielerunie UCI ontvangen over zijn schorsing. Daarin staat dat Iserbyt geschorst is van zaterdag 19 oktober tot en met vrijdag 26 oktober. UCI komt met duidelijkheid over schorsing Iserbyt "De internationale wielerunie legde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal aanvankelijk een week schorsing op waardoor hij in drie wedstrijden niet kon starten, maar gaf nu pas meer duidelijkheid over de precieze einddatum van zijn straf", zegt het team bij WielerFlits. De schorsing van de Belgische kampioen loopt dus al vrijdag af in plaats van zaterdag, waardoor Iserbyt zaterdag toch aan de start mag verschijnen van de Exact Cross in het Nederlandse Heerderstrand. Iserbyt, die vandaag zijn 27ste verjaardag viert, moet dus maar twee in de plaats van drie crossen missen. Zondag miste hij wel de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde, waardoor hij de eindzege al mag vergeten. Join us in wishing @IserbytEli a happy birthday, today!😊🎉#PauwelsSauzenBingoal pic.twitter.com/1FbxUnk6ND — Pauwels Sauzen - Bingoal (@PS_BG_CT) October 22, 2024