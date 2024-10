Onthult Bruyneel hét geheim van Pogacar? "Dat is het grootste verschil met Vingegaard"

Tadej Pogacar haalde dit jaar een bijzonder hoog niveau. Toch blijft het gissen naar wat de Sloveen nu precies zo goed maakt, ook voor Johan Bruyneel.

Met 25 zeges domineerde Tadej Pogacar dit jaar bijna overal waar hij aan de start stond. De Sloveen won dit jaar de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour, het WK op de weg en de Ronde van Lombardije.

"Ik weet niet precies wat hem onderscheidt, want we zeiden dat op jonge leeftijd al dat hij een groot talent is", zegt Johan Bruyneel bij The Move. "Het grootste verschil wat ik zie tussen Pogacar en Vingegaard is zijn vermogen om een ​​hoge cadans lang vol te houden."

Maakt hoge cadans verschil voor Pogacar?

"Zijn cadans is ongelooflijk... Elke koers die hij won, zat hij tussen de 92 en 97 omwentelingen per minuut, ongeacht hoe lang die was", stelt Bruyneel. "Vingegaard heeft een goede candans, maar niet dezelfde cadans."

"Een hoge cadans werkt voor sommigen en niet voor anderen. Het is niet iets dat ik als reden aanwijs, maar als je een hoge cadans hebt, kun je jezelf beschermen om je niet op te blazen. Zelfs als je geen geweldige dag hebt, zul je toch goed rijden."

"In de Giro dell'Emilia had Evenepoel ook een geweldige cadans, min of meer hetzelfde als Tadej. Maar toch is er iets anders aan de trapstijl van Pogacar. Het ziet er verbluffend uit en ziet er zo soepel uit dat het gemakkelijk lijkt", stelt Bruyneel nog.