Jurgen Mettepenningen moet groot nieuws achterhouden door schorsing Eli Iserbyt

Eli Iserbyt was de voorbije week geschorst. Dat gebeurde na een incident met Ryan Kamp in de cross in Beringen.

Ryan Kamp bracht Eli Iserbyt in de Exact Cross in Beringen ten val. De West-Vlaming was boos en ging ostentatief op het wiel van de Nederlander staan. Dat leverde hem een diskwalificatie op in Beringen. Maar voor de UCI was de kous niet af. Iserbyt liep ook een schorsing van een week op. Die zit er vandaag op, waardoor hij kan starten in Heerderstrand. Nochtans had grote baas Jurgen Mettepenningen, zo schrijft Het Laatste Nieuws, vorige week groot nieuws van de ploeg willen lossen. Er is immers een nieuwe sponsor. De ploeg heet nu nog Pauwels Sauzen-Bingoal, maar vanaf 1 januari is reclame voor gokbedrijven verboden in ons land. Na een lange zoektocht zou er een vervanger voor Bingoal zijn. Door de schorsing van Iserbyt heeft Mettepenningen het nieuws eventjes on hold gezet, zo schrijft de krant. Het nieuws zou met de nodige toeters en bellen willen aankondigen.