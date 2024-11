Interim-bondscoach en goede vriend De Clercq over Merlier: "Zit stiekem in zijn achterhoofd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heel wat wegrenners denken nog niet aan veldrijden. Tim Merlier zit echter met een plan in zijn achterhoofd.

De grootste vraagtekens blijven natuurlijk Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar ook wegrenners als Gianni Vermeersch, Quinten Hermans of Tim Merlier maakten nog geen programma voor deze winter bekend.

Over de plannen van Tim Merlier weet interim-bondscoach Angelo De Clercq wel wat meer. De Clercq en Merlier zijn leeftijdsgenoten, van hetzelfde dorp afkomstig en ook goede vrienden. Merlier is ook de peter van de dochter van De Clercq.

Rijdt Merlier BK veldrijden in Heusden-Zolder?

De interim-bondscoach heeft al met Merlier over het veldrijden gesproken en de Europese kampioen op de weg zou toch al een plan hebben. "Hij zit stiekem met het BK in Heusden-Zolder in zijn hoofd", zegt De Clercq bij HLN.

"Omdat het een snel parcours is met een lange start, zodat hij vlot zou kunnen opschuiven. Het zou het BK alvast extra cachet geven, mocht één van ‘s werelds beste sprinters er aan de start staan."

Vorig seizoen reed Merlier vier crossen, in Zonnebeke werd hij derde. Zijn laatste deelname aan het BK dateert al van 2022, toen werd Merlier elfde. Een vierde plaats in 2020 is het beste resultaat van Merlier op een BK veldrijden.