Ondanks zes zeges: Laura Verdonschot onthult waarom ze met twijfels naar het EK trekt

Laura Verdonschot begon goed aan het nieuwe veldritseizoen, met zelfs zes overwinningen. Toch zit de 27-jarige Belgische met twijfels voor het EK veldrijden.

In Groot-Brittannië en Spanje won Laura Verdonschot in september en oktober al zes keer dit seizoen in het veld. In Essen en Heerderstrand stond ze ook als derde op het podium, in de Superprestige in Ruddervoorde werd ze vijfde.

De overwinningen in Groot-Brittannië en Spanje zijn mooi, maar Verdonschot wil er liever tegen de wereldtop staan. Dat lukte ook in Ruddervoorde met haar vijfde plaats, maar Verdonschot voelde zich daar nochtans niet goed. En dat heeft ze wel vaker.

Geen goed gevoel bij Verdonschot ondanks zeges

"Het is elke wedstrijd opnieuw trekken en sleuren om vooruit te geraken. Het is niet dat het allemaal vreselijk slecht is, maar ik kan niet zeggen dat ik vlieg. Het is wat krampachtig", zegt Verdonschot bij Het Nieuwsblad.

Al had Verdonschot wel ingecalculeerd dat ze zou opbouwen naar de grote wedstrijden in december en januari. De Wereldbeker, het WK en het BK zijn belangrijker. Vooral die laatste is misschien wel een buitenkans nu Sanne Cant er niet meer bij zal zijn.

Op het EK heeft Verdonschot echter ook ambitie. "Mikken op een top zeven is de ambitie, eindigen in de top vijf zou prachtig zijn." En een deel van de concurrentie heeft de Koppenbergcross in de benen, wat een voordeel kan zijn.