Paul Herygers heeft duidelijke mening over het EK veldrijden: "Doe niet mee aan de praatjes"

Het EK veldrijden in Pontevedra is voor heel wat renners een nieuw parcours. Co-commentator Paul Herygers ging het al eens gaan verkennen.

Over het parcours van het EK veldrijden in Pontevedra is wel wat gezegd. Interim-bondscoach Angelo De Clercq noemde het een "vliegmeeting", terwijl Nederlander Pim Ronhaar en Lucinda Brand niet echt positief waren.

Paul Herygers noemt het bij Sporza "een chic parcours". "Ik doe niet mee aan de praatjes die rondgaan dat het te gemakkelijk is of dat ze er meer konden uithalen. Het is een parcours voor de gewone burger, hier kan 10 man winnen."

Er ligt onder meer een zandbak in, een smalle passage door een natuurgebied en op het einde van de ronde ook een steil stukje. Maar het zullen vooral de renners zelf zijn die het verschil zullen moeten maken.

Herygers ziet veel favorieten voor EK veldrijden

Door het parcours wordt het volgens Herygers dan ook een spannende cross in Pontevedra. "Het is niet zo specifiek als de Koppenberg of Beringen. Dit is een gewone cross met als inzet de Europese trui."

Er zijn wel wat favorieten met Nys, Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck, Van der Haar en Ronhaar. Namen noemt Herygers zelf niet. "Veel Belgen en een paar Nederlanders, daar zullen we het mee moeten doen."