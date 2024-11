Nederlanders houden zich niet in over EK veldrijden: "Zonde" & "Echt heel jammer"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat in het Spaanse Pontevedra het EK veldrijden op het programma. De Nederlander Pim Ronhaar is niet opgezet met het parcours dat de renners voorgeschoteld krijgen.

Door enkele tegenslagen in zijn voorbereiding was de Koppenbergcross nog maar de derde cross van het seizoen voor Pim Ronhaar. De Nederlander werd zesde op 1'48" van zijn ploegmaat Lars van der Haar.

Ronhaar gaf alles, ondanks dat het EK zondag wel op het programma staat. Maar daar lijkt de Nederlander geen zin meer in te hebben nadat hij de beelden van het parcours in Pontevedra al zag.

"Ik vind het slecht dat we zo ver moeten reizen, voor zo’n rondje. Ik vind het echt heel jammer", zei hij bij In de Leiderstrui. "Het EK is geen doel voor mij", zei Ronhaar duidelijk. "Met de Koppenberg kon ik nog een normale cross rijden."

Lucinda Brand geen fan van EK-parcours

Ook Lucinda Brand uitte zich kritisch over het parcours nadat ze de beelden had gezien van het parcours. "Ze hadden er wel iets meer van kunnen maken." Er zijn dan ook een aantal bochten uit het parcours gehaald.

"Nu zit er echt niets meer in. Dat vind ik wel heel zonde." Het zal zondag dus wellicht een snelle cross worden in Pontevedra, waarbij het van de details zal afhangen wie het goud en de Europese titel pakt.