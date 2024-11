Bart Wellens over ontmoeting met Erwin Vervecken na kritiek: "Wist meteen hoe laat het was"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Koppenbergcross werd dit jaar opnieuw op 1 november gereden, maar dat zorgde wel voor wat wrevel. Onder meer Bart Wellens vond de combinatie met het EK veldrijden moeilijk.

Met zo'n 12.000 toeschouwers was de Koppenbergcross opnieuw een schot in de roos op 1 november. Bij de wedstrijd van de junioren stond er volgens Bart Wellens zelfs meer publiek dan op sommige andere crossen bij de profs.

Toch uitte Wellens vooraf kritiek op de datum van de Koppenbergcross. Doordat het EK veldrijden 48u later werd gereden in het Spaanse Pontevedra was het vooral voor de entourage van de renners een race tegen de klok om alles ter plekke te krijgen.

Vervecken kort van stof tegen Wellens

Wellens vroeg zich dan ook af waarom de Koppenbergcross niet op woensdag kon worden georganiseerd. Maar daar kreeg hij een duidelijk antwoord op van Erwin Vervecken van organisator Golazo.

"Ik kwam Erwin Vervecken tegen en die hield het bij een droge 'hoi'. Ik wist meteen hoe laat het was", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. En hij begrijpt ook al te goed waarom ze de Koppenbergcross op 1 november wilden organiseren.

"Afgelopen vrijdag bewees dat maar al te goed. Maar mijn bezorgdheid ging naar het personeel van de renners. Voor het overige: lang leve de Koppenberg", besluit Wellens nog.