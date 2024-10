Erwin Vervecken dient Bart Wellens duidelijk van antwoord na kritiek op de Koppenbergcross

De combinatie van de Koppenbergcross en het EK veldrijden zorgt voor heel wat problemen. Bart Wellens uitte al zijn kritiek, maar Erwin Vervecken pareert.

"Het is een schande dat ze niet denken aan de mensen naast de coureurs", zei Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Na de Koppenbergcross moeten zij met het materiaal van de renners zo'n 2000 kilometer naar Spanje rijden voor het EK.

Volgens Wellens is het dan ook "een schande" dat de UCI heeft goedgekeurd dat de Koppenbergcross op 1 november wordt gereden en het EK veldrijden twee dagen later. De Koppenberg had volgens hem ook op woensdag kunnen worden gereden.

Vervecken dient Wellens van antwoord

Daar is Erwin Vervecken van organisator Golazo het niet mee eens. "Ik zie geen enkele geschikte andere datum", zegt hij bij WielerFlits. Organiseren op woensdag of donderdag was wel degelijk een optie.

Volgens Vervecken is het crosspubliek echter een trouw publiek én zakken er veel VIP's af naar de Koppenbergcross. Dat is op een woensdag veel moeilijker, omdat 1 november een feestdag is. "Het is een vaste datum en daar willen we aan vasthouden", stelt Vervecken.

"Ik luister naar de kritiek van Bart, maar hij kijkt vooral naar zijn eigen situatie." Wellens is ploegleider Charles Liégeois Roastery. "Als wij dat woensdag organiseren, heb je in elk geval een pak minder volk op de Koppenberg. Het moet ook nog rendabel blijven voor ons."