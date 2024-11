Nieuwe bondscoach veldrijden een stap dichterbij? Angelo De Clercq zegt hoe het staat

Alle prominenten uit de wielerwereld waren dinsdagavond aanwezig op het Gala van de Flandrien. Onder hen ook bondscoach ad interim Angelo De Clercq.

Angelo De Clercq maakte een sterk debuut op het EK veldrijden. Hij vervangt voorlopig tijdelijk de gestopte bondscoach Sven Vanthourenhout, maar het zou wel eens kunnen dat hij definitief de man voor offroad wordt.

Vlak voor het EK in het Spaanse Pontevedra zei hij nog dat er geen gesprekken geweest waren tussen hem en Belgian Cycling, maar ondertussen is dat blijkbaar wel gebeurd.

“Er zijn gesprekken geweest om definitief bondscoach te worden. Ik vermoed dat er een beslissing zal er binnen enkele weken zijn. Het is nog even afwachten”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik ken nog niet zo heel veel van het mountainbiken, maar ik denk dat er in België niet bepaald één profiel is die in België op hoog niveau aan mountainbike en veldrijden heeft gedaan.”

Het EK veldrijden was alvast geslaagd met een gouden medaille voor Thibau Nys en Jente Michels. De Clercq straalde dan ook op het Gala van de Flandrien.

“Er komt als interim-bondscoach wat meer aandacht bij kijken. Ook wat organisatie. Maar ik ken de werking. Het is aanpassen, maar wel leuk. We hadden uiteraard gehoopt op een succesvol EK. Dat dat dan ook de realiteit is, dat doet me plezier.”