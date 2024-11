Eli Iserbyt onthult de stevige impact die biergooier in de Koppenbergcross op hem had

Eli Iserbyt heeft woelige weken achter de rug met het incident met Ryan Kamp in Beringen en de biergooier tijdens de Koppenbergcross. En dat heeft er wel degelijk ingehakt bij de Belgische kampioen.

Het bierincident in de Koppenbergcross is niet zonder gevolgen gebleven. De Koppenbergcross, Golazo en Pauwels Sauzen-Bingoal hebben juridische stappen ondernomen tegen de man die Iserbyt viseerde.

"Wat er op de Koppenberg is gebeurd, is wel het allerlaagste en allerergste wat er kan gebeuren op een cross", zegt Eli Iserbyt bij WielerFlits. "Dan is het aan ons om daar gepast op te reageren. Er zijn nu bijna vijf klachten ingediend tegen de persoon in kwestie."

Iserbyt over incident in Koppenbergcross

En ook bij Iserbyt zelf is het incident niet zonder gevolgen gebleven. "Het heeft bij mij ook wel voor een schokeffect gezorgd, waardoor het zeker niet meer evident is", stelt Iserbyt nog. Hij heeft het allemaal een plaats gegeven en het vergde ook bij Iserbyt veel energie.

Gelukkig niet aan zijn vorm. Veel renners zouden volgens Iserbyt in een neerwaartse spiraal raken, waardoor ze nu heel slecht zouden presteren. Iserbyt probeert zich altijd sterk te houden, zowel conditioneel als in zijn hoofd.

In de Koppenbergcross zelf werd Iserbyt nog tweede, twee dagen later op het EK veldrijden reed Iserbyt naar de derde plaats en de bronzen medaille. Qua prestaties heeft Iserbyt de incidenten dus niet aan zijn hart laten komen.