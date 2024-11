Jurgen Mettepenningen verbolgen nadat hij moet ingrijpen: "Ik vind het schandalig"

Pauwels Sauzen-Bingoal moet met pijn in het hart afscheid nemen van sponsor Bingoal. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen is dan ook streng voor de overheid.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de gokwetgeving strenger in België. Reclame van gokbedrijven mag niet meer niet meer in de ploegnaam zitten of op de voorkant van het shirt staan. Dat geldt voor alle sporten in België.

En dus moesten heel wat ploegen ingrijpen. Intermarche-Wanty nam dit jaar al afscheid van Circus, bij Wallonie-Brussel zagen ze Bingoal afhaken. Hetzelfde geldt nu voor crossploeg Pauwels Sauzen-Bingoal.

De enige uitzondering is er voor de Nationale Loterij en dus ook wielerploeg Lotto Dstny. Zij mogen als overheidsbedrijf wel nog in de naam en op het shirt van de ploeg staan. Patrick Lefevere noemde dat eerder al "oneerlijke concurrentie".

Mettepenningen over nieuwe gokwetgeving

Jurgen Mettepenningen begrijpt de nieuwe wetgeving van de overheid ook niet. "Ik denk niet dat de wetgever heeft stilgestaan bij de gevolgen voor de sportwereld. Ik vind het schandalig", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De gokbedrijven verdwijnen wel nog niet helemaal uit de sport, bij Mettepenningen blijft Bingoal nog tot eind 2027 op de schouder van het shirt staan. Daarna is reclame helemaal verboden voor gokbedrijven.