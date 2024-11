Eli Iserbyt doet duidelijke oproep aan ploegmaat Michael Vanthourenhout: "Hoop dat echt"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het veldritseizoen is al een maand onderweg, maar toch heeft Pauwels Sauzen-Bingoal nog maar twee keer gewonnen. En daarbij zat nog geen enkele klassementscross.

Eli Iserbyt won de Exact Cross in Heerderstrand, Michael Vanthourenhout de Kermiscross in Ardooie. Dat zijn op dit moment de overwinningen van Pauwels Sauzen-Bingoal. En dus nog geen zege in een klassementscross.

Zowel in Overijse als op de Koppenberg eindigde Iserbyt tweede, in Overijse verloor hij in de sprint van Thibau Nys. Toch zijn er ook nog maar drie klassementscrossen gereden met Ruddervoorde, Overijse en de Koppenbergcross.

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen vindt die klassementscrossen altijd heel belangrijk, dat weet ook Eli Iserbyt. "Voor mij is het nog niet het moment op nerveus te worden, maar ik denk dat het in Jurgen zijn aard ligt", zegt hij bij WielerFlits.

Iserbyt doet oproep aan Vanthourenhout

"Ik hoop dat Michael Vanthourenhout zijn goede benen terugvindt, dan zitten we met twee ijzers in het vuur vooraan en kunnen we altijd net iets meer", stelt Iserbyt verder nog. Vanthourenhout kwam nog niet echt dicht bij de zege.

In Ruddervoorde werd Vanthourenhout wel derde, maar in Overijse eindigde hij zesde en op de Koppenberg vijfde. Op het Europees kampioenschap kwam Vanthourenhout pas als tiende over de meet.