Jasper Philipsen gaat Mathieu van der Poel niet achterna: "In de verste verte niet"

Na de criteriums in Saitama en Singapore is Jasper Philipsen toe aan wat rust. Maar op de golfbaan zal de sprinter niet te vinden zijn.

Officieel reed Jasper Philipsen met Parijs-Tours op 6 oktober zijn laatste wedstrijd van 2024. De sprinter van Alpecin-Deceuninck vloog zoals Primoz Roglic, Arnaud De Lie en Biniam Girmay voor twee criteriums.

In Saitama werd Philipsen vierde, in Singapore werd Philipsen nog 'geremonteerd' door Mark Cavendish. De Brit mocht zo voor de laatste keer in zijn carrière nog eens zijn armen in de lucht steken om te vieren.

Nu is Philipsen aan wat rust toe, maar op vakantie zal hij niet gaan. Samen met zijn vriendin Melanie kocht Philipsen onlangs een hondje, Loulou. Daardoor is een verre vakantie in het buitenland niet mogelijk.

Philipsen niet op de golfbaan

In tegenstelling tot zijn ploegmaat Mathieu van der Poel zal Philipsen ook niet op de golfbaan te vinden zijn. "Ik heb dat wel geprobeerd, maar wat die sport betreft kan ik in de verste verte niet tippen aan de kwaliteiten van Mathieu", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Wat de plannen van Philipsen op de fiets zijn in 2025, is ook nog niet duidelijk. "Of ik misschien de Giro rijd? Ook die optie moeten we nog bekijken", stelde Philipsen nog. Wellicht is het wachten op het parcours van de Giro.