"Daar ben ik verre van jaloers op": Lampaert komt straf uit de hoek over Evenepoel

Yves Lampaert is ondertussen 33 jaar oud. Hij hoopt nog enkele mooie jaren aan zijn carrière toe te voegen.

Yves Lampaert heeft al aardig wat watertjes doorzwommen. Het is geen veelwinnaar, maar hij heeft toch maar enkele mooie overwinningen op zijn palmares gezet.

De zege die het meest van al deugd deed, daar noemt hij toch een koers die wij niet verwacht hadden. “Belgisch kampioen op de weg worden, dat vond ik op emotioneel vlak het schoonste wat ik al bereikte”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Een jaar met die trui mogen rijden, overal herkend worden, dat vond ik fantastisch. Maar mijn overwinning in de Tour de France, met de gele trui erbij, was dan weer indrukwekkender.”

Lampaert beseft dat hij niet de grootste coureur aller tijden is. Hij noemt zichzelf een goede subtopper. Hij wenst elke renner een carrière als de zijne toe, niet zoals die van Remco Evenepoel klinkt het verrassend.

“Daar ben ik verre van jaloers op. De kritiek die hij, zo jong bovendien, te verwerken krijgt, is buiten alle proportie. Daar moet je toch maar mee om kunnen gaan. Het leven van een échte topper lijkt me moeilijk. Ik vond het altijd aangenamer om mezelf te mogen blijven en me overal aanvaard te voelen.”