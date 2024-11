Dat zal Evenepoel graag horen: jonge Belg Lecerf (22) heeft duidelijke doelen voor 2025

William Junior Lecerf (22) heeft er zijn eerste jaar in de WorldTour opzitten. De jonge Belg deed het goed en kijkt al uit naar 2025.

In de AlUla Tour deed neo-prof William Junior Lecerf het eind januari meteen bijzonder goed. Hij werd tweede in de slotrit, eindigde op amper 3 seconden tweede van Simon Yates in het eindklassement en won het jongerenklassement.

"Naar mijn mening was dat mijn beste wedstrijd tot nu toe. Ik had de hele winter hard getraind om in vorm te zijn voor de eerste wedstrijd en ik wilde echt iets bewijzen. Ik verraste mezelf, want ik hoopte op top tien of iets dergelijks te rijden, maar won bijna."

Daarna reed Lecerf onder meer nog de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Met de Vuelta reed hij ook zijn eerste grote ronde.

Geslaagd debuut in de Vuelta van Lecerf

"Natuurlijk twijfelde ik aan het begin hoe het zou zijn en hoe het zou uitpakken omdat ik nog nooit een grote ronde had gereden. Ik ben nog jong, dus we wisten niet hoe het lichaam zou reageren, maar ik was echt verrast dat het zo goed ging, zelf beter dan verwacht."

Zelfs in de tweede en derde week voelde Lecerf zich nog goed. "Het was eveneens belangrijk dat ik al wat resultaten boekte, want ik wil ook in de toekomst voor de winst gaan in koersen die mij liggen. Daarnaast wil in de grotere wedstrijden het team met Remco helpen om zoveel mogelijk te winnen."