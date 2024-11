Niels Albert onthult wie hij liever als nieuwe bondscoach veldrijden had gezien

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met Angelo De Clercq koos de Belgische wielerbond voor een logische opvolger van Sven Vanthourenhout. Niels Albert had liever iemand anders gezien als bondscoach.

Sinds 2017 was Sven Vanthourenhout bondscoach in het veldrijden, maar door zijn afscheid moest er dus op zoek worden gegaan naar een vervanger. Met Angelo De Clercq promoveerde Belgian Cycling de assistent van Vanthourenhout.

Volgens Niels Albert is De Clercq de goede keuze, hij denkt dan ook dat hij het goed zal doen. Persoonlijk kent Albert De Clercq niet, maar hij hoort wel veel goede dingen over hem. En er is voor stabiliteit gekozen.

Albert had liever Wellens als bondscoach

Toch had Albert misschien toch liever iemand anders als bondscoach gezien. "Ik laat me vertellen dat Bart Wellens ook geïnteresseerd was in de job, maar dat hij niet zelf wilde solliciteren. Snap ik wel", zegt Albert bij HLN.

Wellens was volgens Albert ook een goede bondscoach geweest, iemand die zich altijd honderd procent smijt. "Als ik nog renner was geweest, had ik liever Wellens als bondscoach gehad dan De Clercq", stelt Albert.

Dat is puur een persoonlijke keuze, Albert zou de stijl van Wellens meer appreciëren. Die is iets luchtiger, terwijl de aanpak van De Clercq serieuzer is. Iets wat tegenwoordig wel voorkomt. "Beide manieren kunnen werken. Je zal voor beide stijlen voorstanders vinden."