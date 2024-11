Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

Wanneer komt er nieuws over het programma van Mathieu van der Poel in het veldrijden? Christoph Roodhooft is eindelijk met een update gekomen.

De voorbije weken verbleef Mathieu van der Poel in Spanje om er te trainen in de zon. Deze week liet de wereldkampioen veldrijden Spanje enkele dagen, met onder meer een bezoek aan het Canyon-hoofdkwartier in Koblenz.

Van der Poel vertrok echter alweer naar Spanje en trainde er alweer met zijn vaste trainingsmakker Freddy Ovett. Wie hoopte op een snelle terugkeer in het veld van Van der Poel, mocht die dus snel weer opbergen.

Binnenkort nieuws over programma Van der Poel

Maar wanneer komt er nu eindelijk nieuws over het programma van de wereldkampioen veldrijden? ''Dat zal op korte termijn zijn'', onthulde Christoph Roodhooft bij Sporza. ''Laten we zeggen volgende week.''

Het wordt dus nog even geduld uitoefenen voor er nieuws is over het programma van Van der Poel. Verwacht wordt dat hij terugkeert in het weekend van 21 en 22 december, dan worden de Wereldbekers in Hulst en Zonhoven gereden.

Het enige doel van Van der Poel blijft echter het WK veldrijden op 2 februari in het Noord-Franse Liévin. Daar kan Van der Poel het record van Erik De Vlaeminck evenaren en voor de zevende keer wereldkampioen worden.