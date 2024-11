De cruciale factor? Eli Iserbyt is één iemand zeer dankbaar na twee zeges op rij

De trein lijkt eindelijk vertrokken voor Eli Iserbyt. De Belgische kampioen boekte na enkele moeilijke weken twee zeges op rij in Kortrijk en in Antwerpen.

Het incident met Ryan Kamp in Beringen, de week schorsing die hij daarvoor kreeg en enkele valpartijen. Het was voor Belgisch kampioen Eli Iserbyt niet gemakkelijk de voorbije weken. En dat had zijn impact.

Iserbyt zocht dan ook zijn mental coach op. "Ik werk sinds twee, drie jaar met iemand samen. In momenten als deze nog iets intensiever. Je moet gewapend zijn voor wanneer het tegen slaat", zegt Iserbyt bij HLN.

Iserbyt liet hoofd wat hangen

Het was mentaal dat het moeilijk was voor Iserbyt, want fysiek twijfelde niemand bij Pauwels Sauzen-Bingoal aan de Belgische kampioen. "Ik ga niet zeggen dat ik in een slachtofferrol kroop, maar ik liet mijn kop toch wat hangen."

Afgelopen weekend stond Iserbyt dan ook met een andere ingesteldheid aan de start. Hij wilde meer zijn wil opleggen, want hij vond zichzelf te passief crossen. En dat lukte wonderwel, Iserbyt won twee keer.

De Belgische kampioen hoopt dat hij nu vertrokken is voor een mooie reeks. "Het stormde in mijn hoofd, maar dat is nu weg", stelde Iserbyt nog. Of hoe enkele overwinningen alles kunnen