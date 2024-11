Niels Albert onthult waarom het zo fout liep voor Thibau Nys in Wereldbeker in Antwerpen

Thibau Nys kon niet overweg met het zand in Antwerpen en werd pas twaalfde in de eerste manche van de Wereldbeker. Specialist Niels Albert ziet wat er fout ging.

Om de zege strijden in Antwerpen zat er nooit in voor Thibau Nys. Ook al omdat zand niet zijn favoriete ondergrond was. Zelf maakte Nys dat duidelijk op zijn sociale media, waar hij om hulp vroeg om in het zand te rijden.

Niels Albert, die als specialist in het zand in 2009 de wereldtitel pakte in Koksijde, weet wat er nodig is om goed door het zand te rijden. "Het heeft vooral te maken met feeling. Met geloof in jezelf. De vaste overtuiging van ‘yes, I can. Het ligt me, ik heb daar vertrouwen in'", zegt hij bij HLN.

Kan Nys niveau in het zand opkrikken?

Dat vertrouwen leek Nys te missen in Antwerpen, zijn passages door het zand vond Albert niet geweldig. Maar toch denkt de tweevoudige wereldkampioen dat Nys dat ook moet kunnen beheersen.

Het zand moet niet de specialiteit worden van Nys, tegen iemand als Sweeck zal het altijd moeilijker zijn. "Een technisch zo onderlegde crosser als hij gaat dat op korte termijn almaar beter kunnen camoufleren, daar ben ik stellig van overtuigd."

De benen van Nys liepen ronde na ronde vol en hij werd uiteindelijk twaalfde in Antwerpen. Volgens Albert was het zand echter niet de enige reden voor de mindere prestatie van Nys. Het leek volgens Albert gewoon op een algemene offday van Nys.