📷 Slechts twaalfde in Wereldbeker Antwerpen: Thibau Nys onthult dé grote oorzaak

Thibau Nys is er in de eerste manche van de Wereldbeker niet in geslaagd om de lijn van de voorbije weken door te trekken. In Antwerpen werd hij pas twaalfde.

Sinds zijn eerste overwinning in Overijse was Thibau Nys niet meer weg te slaan uit de top vier. In Hamme werd Nys dan wel veertiende, maar dat was het gevolg van een valpartij in de laatste ronde. Nys drong daarna niet meer aan.

In de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen reed Nys in het eerste halfuur goed mee, maar daarna zakte de Europese kampioen weg. Hij werd uiteindelijk twaalfde op iets meer dan anderhalve minuut van Eli Iserbyt.

Zand speelt Nys parten in Antwerpen

Op zijn sociale media kwam Nys achteraf met een veelzeggende reactie op zijn twaalfde plaats. "Leer me om in het zand te rijden, alsjeblieft." Ook vader Sven Nys zag de mindere prestatie van zijn zoon in Antwerpen.

"Het is zeker nog niet zijn specialiteit, dat heb ik al ondervonden. Het is al veel verbeterd, maar bij mij heeft het ook lang geduurd. Hij heeft veel andere kwaliteiten, maar in het zand moet er nog gewerkt worden.

Ook Paul Herygers panikeert niet na de twaalfde plaats van Nys. "Hij reed wel een halfuur goed vooraan in een zandcross. Laat hem in Overijse rijden en hij staat los op het podium", stelde Herygers nog.