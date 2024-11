Nieuwe manager Van Gils krijgt schuld van transfersoap: "Hij heeft hem dat wijs gemaakt"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het blijft onduidelijk bij welke Maxim Van Gils volgend jaar zal rijden. Ex-renner Laurens ten Dam ziet alvast een duidelijke oorzaak voor de hele zaak.

Zo'n week geleden raakte bekend dat Maxim Van Gils zijn contract bij Lotto Dstny tot eind 2026 wil verbreken en de ploeg wil verlaten. Dat nieuwe contract tekende Van Gils dit voorjaar, toen hij nog een andere status had.

"Vorig jaar was hij gewoon een goede renner. Hij begint dit jaar op Mallorca al sterk en hij tekende toen in maart een nieuw contract. Daar zou hij iets meer dan een half miljoen per jaar mee verdienen", zegt Laurens ten Dam bij Live Slow Ride Fast.

Carera schuldige van transfersoap Van Gils?

"Maar eind april stond hij gewoon bij de beste drie à vier renners op de ranking. Het reed beter en beter rijden en is daarna gewoon gek gemaakt door die Alex Carera, die heeft hem wijs gemaakt dat hij één a twee miljoen moet verdienen."

Carera is pas na de Tour de manager van Van Gils geworden en heeft niet de beste reputatie. Patrick Lefevere noemt Carera "een cowboy". Wellicht is hij naar Lotto Dstny gestapt om een hoger loon te eisen voor Van Gils.

"Voor Heulot (CEO van Lotto Dstny, nvdr.) zal het toch vast om het erewoord gaan. Een man een man, een woord een woord. Dan ga je niet lopen janken als er een flamboyante nieuwe manager komt. En zijn oude manager heeft misschien wel gekozen voor een te laag salaris."