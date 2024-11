Sean Kelly ziet stevig probleem voor Tadej Pogacar: "Wordt moeilijkste wedstrijd voor hem"

Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo zijn de twee monumenten die Tadej Pogacar nog niet kon winnen. Sean Kelly schat in wat voor de Sloveen de moeilijkste wordt om te winnen.

Met één zege in de Ronde van Vlaanderen, twee zeges in Luik-Bastenaken-Luik en vier overwinningen in de Ronde van Lombardije heeft Tadej Pogacar al zeven overwinningen in monumenten op zijn palmares staan.

Met Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo ontbreken dus nog twee monumenten. In Milaan-Sanremo komt Pogacar wel steeds dichter bij de zege. Hij werd achtereenvolgens twaalfde (2020), vijfde (2022), vierde (2023) en derde (2024).

Milaan-Sanremo moeilijker dan Parijs-Roubaix voor Pogacar?

Toch denkt Sean Kelly, die twee keer Parijs-Roubaix (1984 en 1986) en twee keer Milaan-Sanremo (1986 en 1992) won, dat het voor Pogacar moeilijker wordt om te winnen in Milaan-Sanremo dan in Parijs-Roubaix.

"Het wordt moeilijk om van iedereen af te komen op de Cipressa of Poggio", zegt Kelly in een interview met Daniel Benson. "Kijk maar naar de hoeveelheid renners die over de Poggio komen. Ik denk dat het de moeilijkste wedstrijd voor hem is."

Over de kansen van Pogacar in Parijs-Roubaix is Kelly positiever. "Parijs-Roubaix is ook een lastige, als hij de vijf Monumenten wil winnen, maar ik zie hem Parijs-Roubaix eerder winnen dan Milaan-Sanremo."