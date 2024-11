Niels Albert is duidelijk over cross: "Iets wat je al op jonge leeftijd beheerst. Of niet"

Afgelopen weekend waren er de nodige zandstroken in de cross. Niet elke veldrijder is daar een grote fan.

Niels Albert was een fervent liefhebber van zandstroken in de cross. Hij vond het plezant en deed het van jongs af al supergraag. Maar dat geldt niet voor iedereen.

“Zandcrossen is wel iets speciaals. Sommige jongens hebben het vakkundig onder de knie en kijken er telkens halsreikend naar uit. Voor anderen is het ronduit huiveren. En bijgevolg: sukkelen”, zegt Albert aan Het Laatste Nieuws.

Je erin verdiepen, wat op werken en vooral technisch proberen bij te scholen kan, maar het zal niet het grote verschil maken.

“Zoals Eli Iserbyt, die thuis in Kaster een zandbak liet aanleggen in zijn eigen achtertuin, er voortdurend doorrijdt en daar nu duidelijk de vruchten van plukt - wat was hij sterk en vinnig op Sint-Anneke!”

Laurens Sweeck heeft geen zandbak in zijn tuin. “En hij mag toch dé zandkliever bij uitstek worden genoemd. In principe is het dus iets wat je al op jonge leeftijd beheerst. Of niet.”