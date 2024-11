Christoph Roodhooft verdedigt de controversiële keuze van revelatie Niels Vandeputte

Geen Niels Vandeputte komende zondag in de Wereldbeker van Dublin. Hij verkiest een stage in Spanje boven de verplaatsing, ploegmanager Christoph Roodhooft verdedigt.

Om enkele manches in het buitenland te beschermen, voerde de UCI een beschermde status in voor die manches. Dat zijn Dublin (1 december), Sardinië (8 december), Hulst (21 december) en Besançon (29 december).

De dag voor of de dag zelf van die crossen mogen er geen andere crossen georganiseerd worden. Daardoor staan er de komende twee weekends maar twee crossen op het programma, waardoor veel crossers naar Spanje trekken om te trainen.

Roodhooft verdedigt keuze Vandeputte

Dat deed ook Niels Vandeputte, die dit seizoen al 14 crossen reed. Niemand die dit seizoen al meer aan de start stond dan Vandeputte en dus laat hij zondag de Wereldbeker in Dublin schieten. Christoph Roodhooft verdedigt die (controversiële) keuze.

"Het is niet te doen voor onze renners om alles te rijden", zegt Roodhooft bij WielerFlits. "De trip naar Sardinië regelen we vanuit de ploeg wel mee. Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk om nu te kunnen trainen, om jezelf niet op te blazen in de kerstperiode."

Vandeputte eindigde zondag in Antwerpen vijfde in de eerste manche van de Wereldbeker, maar geeft een goed eindklassement dus op door de manche in Dublin over te slaan. In Sardinië is Vandeputte er volgende week wel weer bij.