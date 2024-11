Strijdt hij eindelijk mee voor de zege? Toon Aerts krijgt een stevige opsteker in Dublin

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Toon Aerts zou zondag in Dublin wel eens kunnen meestrijden voor de zege. Voor het eerst sinds zijn comeback mag Aerts namelijk op de eerste rij starten.

Een derde plaats op de Koppenberg en een tweede plaats in Merksplas, dat zijn de enige twee podiumplaatsen van Toon Aerts in elf crossen dit seizoen. Al heeft dat natuurlijk wel een duidelijke reden.

Door zijn schorsing verloor Aerts al zijn UCI-punten en moest hij op de achterste startrijen plaatsnemen. Zo stond hij vorige week in de Wereldbeker in Antwerpen op de vijfde startrij. Aerts knokte zich wel in de wedstrijd en werd achtste.

Aerts op eerste startrij in Dublin

Een belangrijk resultaat, want de top zestien van het klassement mag op de eerste twee rijen starten. Door zijn achtste plaats mag Aerts zondag in Dublin dus zelfs op de eerste rij starten. Geen inhaalrace dus deze keer.

"Een mooie startplek. Al is die door de brede en lange startstrook zondag van minder groot belang", zegt Aerts bij Sporza. Maar het modderparcours met veel loopstroken in Dublin moet Aerts wel zeker liggen.

"Als er niemand bovenuit steekt, wil ik meedoen in de finale. Om dan van bij de eerste keer alles tactisch correct te doen, wordt niet gemakkelijk. Ik wil zondag gewoon de bevestiging dat ik weer kan meedoen met de besten", stelt Aerts nog.